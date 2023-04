O Celta de Vigo conseguiu uma recuperação notável na visita ao Ramón Sánchez-Pizjuán. O conjunto de Carlos Carvalhal esteve a perder 2-0 até aos 89 minutos, mas conseguiu resgatar um ponto frente ao Sevilha.



O jogo começou mal para os andaluzes que aos 19 minutos ficaram reduzidos a dez elementos por expulsão de Pape Gueye. Ainda assim, o Sevilha saiu na frente ao intervalo graças a um golpe de cabeça de En Nesyri na sequência de um pontapé de canto.



Os galegos foram à procura de reentrar na discussão do triunfo e Carvalhal lançou Gonçalo Paciência à passagem da hora de jogo. Apesar das trocas do técnico português, foi o Sevilha quem voltou a marcar num pontapé fortíssimo de fora da área do ex-Sporting, Acuña (81m).



A nove minutos do final, o Celta de Vigo perdia por 2-0. Um golo de Miguel Rodríguez, aos 89 minutos, relançou o encontro e no último suspiro, um golpe de cabeça de Paciência, consumou a recuperação impressionante dos galegos.



A equipa de Carvalhal não perde há quase dois meses e ocupa o 9.º lugar da Liga espanhola com 36 pontos, a oito do Villarreal, a primeira equipa em zona de apuramento para as provas europeias. Por sua vez, o Sevilha é 13.º com 32 pontos.



Classificação da Liga espanhola