Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, foi apunhalado num parque de estacionamento de uma cidade dos arredores de Barcelona.

A notícia foi avançada pelo La Vanguardia, que adiantou que o prognóstico do pai do jogador do Barcelona é grave, mas estável

O ataque aconteceu em Mataró, onde reside Mounir Nasraoui, que foi transferido para o hospital de Can Ruti, em Badalona.

Os Mossos d'Esquadra, polícia da Catalunha, detiveram vários suspeitos.