Pouco mais de 1.800 passageiros de um cruzeiro com origem no Brasil fizeram escala imprevista no porto de Cádis, em Espanha, após o impedimento de desembarque em Portugal. Contudo, todos finalizaram a viagem para Lisboa.

De acordo com o jornal La Voz del Sur, foram utilizados cerca de 50 autocarros para levar as pessoas para a capital portuguesa.

Os passageiros, como pode ler mais no site da TVI24, viajavam a bordo do cruzeiro «MS Sovereign».