Patrice Evra, antigo lateral francês, afirmou, em entrevista à ESPN UK, que no seu pico de forma Lamine Yamal não teria qualquer chance. Bem ao seu jeito, o ex-futebolista da Juventus e Manchester United, desafiou o craque espanhol e chamou Lionel Messi e Cristiano Ronaldo à conversa.

«No meu pico de forma teria comido o Yamal vivo no um contra um. Desculpa, Lamine, gosto muito de ti, mas perguntem ao Cristiano Ronaldo, ao Messi, ou aos outros futebolistas quando me defrontavam: não sou um bom amigo», atirou.

Lamine Yamal, recorde-se, foi eleito o melhor jogador da Liga espanhola. Esta temporada, o craque de 18 anos apontou 24 golos e 18 assistências em 45 jogos ao serviço do campeão espanhol.