O despedimento de Xabi Alonso do comando técnico do Real Madrid é o grande motivo de discussão no jornalismo desportivo espanhol. Tanto que o tema alastrou-se às antevisões de outros clubes da Liga espanhola.

Manuel Pellegrini, treinador do Bétis, foi questionado sobre o tema na véspera da receção ao Elche, para a Taça de Espanha. Na qualidade de antigo treinador do Real Madrid (e, não esquecer, de Xabi Alonso e Álvaro Árbeloa), o experiente chileno lançou uma 'farpa' a Florentino Pérez.

«Lamento pelo Xabi porque é um técnico com uma brilhante carreira. Julgar um trabalho em três ou quatro meses, a mim não me parece correto. Mas não tenho todas as informações de dentro. Melhor ou pior, o Real Madrid segue em todas as competições. Todos os processos têm o seu tempo de laboração e o técnico depende também da maturidade da direção», atirou.

Manuel Pellegrini chegou ao Real Madrid em 2009, no mesmo ano em que o clube gastou cerca de 250 milhões de euros em contratações como Cristiano Ronaldo, Kaká ou o próprio Xabi Alonso. Já admitiu publicamente que «não se deu bem» com Florentino Pérez.

