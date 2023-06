Jermaine Pennant era um dos jogadores mais talentosos do futebol inglês, mas nunca atingiu todo o pontecial que era reconhecido. Ainda assim, o ex-internacional inglês esteve pertíssimo de trocar o Liverpool pelo Real Madrid, mas Juande Ramos impediu que a transferência se concretizasse.



«No meu último ano no Liverpool, assinei um pré-contrato com o Real Madrid em janeiro. Nessa altura, o treinador era o Juande Ramos. Ligaram-me porque o Real Madrid precisava de um ala direito. E eu disse para mim mesmo: "A sério? Estou livre e irei para lá mesmo que fique no banco"», começou por contar, no programa «talkSPORT».



«O presidente passou por cima do Juande [Ramos] e ele ficou chateado. Quando íamos assinar o contrato definitivo, o Juande estava desiludido pelo facto de o clube tudo ter feito nas suas costas. Disse que não queria a minha contratação e nunca se fez. Por isso, obrigado Juande», acrescentou, em tom sarcástico.



Certo é que Pennant acabou por jogar na Liga espanhola, mas com a camisola do Saragoça, em 2010/11. Além de Liverpool, o inglês, atualmente com 40 anos, fez carreira em clubes como Watford, Leeds United, Arsenal, Stoke City, Birmingham, Portsmouth, Wolverhampton, Wigan, Bury, Billericay Town, Pune City, Tampines Rovers e Notts County.



Por sua vez, Juande Ramos também não foi muito feliz no Real Madrid: entrou com a época a decorrer e conquistou 18 triunfos em 27 jogos, acabando por não continuar no ano seguinte.