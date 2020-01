Sergio Ramos bateu o pontapé da marca dos 11 metros que permitiu ao Real Madrid vencer a Supertaça de Espanha.

No final, em declarações aos jornalistas, o capitão dos merengues fez uma revelação curiosa. «Pensei bater o penálti à Panenka, mas o meu tornozelo não estava para brincadeiras», disse.

Ramos chegou a ser assistido na segunda parte e o ex-FC Porto Militão fez exercícios de aquecimento, parecendo que a substituição era inevitável, mas o espanhol conseguiu suportar as dores até ao desempate por penáltis.

Sergio Ramos comentou ainda a falta de Valverde, que foi expulso depois de impedir, já perto do fim do prolongamento, que Morata finalizasse uma ocasião de golo só com Courtois pela frente. «Se eu também tinnha feito falta? Creio que qualquer jogador da nossa equipa faria o mesmo se estivesse naquela situação. Era uma jogada determinante que tinha de ser parada.»