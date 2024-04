A Associação de Clubes Europeus (ECA) esteve reunida, esta quarta-feira, no Metropolitano, casa do Atlético de Madrid, e anunciou acordos com a FIFA e UEFA para que os clubes recebam todas receitas provenientes do próximo Mundial de Clubes, de acordo com o jornal Marca.



No final da reunião, o presidente do PSG, que também é o líder máximo da ECA, voltou a mostrar-se contra a criação de uma Superliga e revelou o que conversou com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, aquando do duelo entre gauleses e catalães nos quartos de final da Champions.



«Para mim a Superliga não existe. Perguntei a Laporta quando iam parar com esta ideia estúpida.A Liga dos Campeões é a melhor competição de clubes do mundo. Jogámos contra eles nos quartos de final. Confio que parem rapidamente porque não faz sentido. Sempre disse que a porta está aberta para voltarem», referiu Nasser Al-Khelaifi, citado pela Marca



A Associação de Clubes Europeus deu ainda conta de um aumento de clubes afiliados de 266 para 610.