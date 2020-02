Gerard Piqué fez a análise da eliminação do Barcelona na Taça do Rei e considerou que «não é altura de lavar a roupa suja», depois da derrota em Bilbau.

«Acho que fizemos um bom jogo, estivemos fortes até ao golo, criámos oportunidades e estariamos classificados se tivessem entrado», começou por dizer.

«A jogar como jogámos, devíamos ter vencido. Talvez seja forte dizer que estamos contentes, mas vimos que podemos voltar a jogar bem», continou o central, que acrescentou que tal não evita que a derrota seja péssima.

«Foi uma oportunidade que se perdeu, estamos doridos por isso. A reação no balneário foi positiva, se continuarmos a jogar assim, falta o melhor: o campeonato e a Liga dos Campeões e vamos com muita vontade de dar a volta a uma dinâmica que, em redor, está a afetar o balneário», prosseguiu.

Levado a aprofundar o tema, Piqué retorquiu: «Não é altura de lavar roupa suja, que existe em todos os clubes. O que posso dizer é que a confiança é máxima, estamos contentes pelo modo como jogámos e reacionámos ao ruido externo. É claro que é duro porque fomos eliminados, dávamos um passo importante, tivemos boa sensações e era um passo em frente muito importante.»

Nesta semana, Messi veio a público responder ao diretor geral do clube, Éric Abidal. «Cada um sabe o que fez bem e mal, a partir daí, é continuar a trabalhar, e não atirarmos as coisas à cara uns dos outros porque não ajuda», comentou.

Piqué concluiu de seguida: «Temos de concentrar-nos no jogo e vencer. Cimentámos este clube nas vitórias e temos de voltar a essa senda. Temos capacidade para continuar a vencer e trabalhamos nisso dia a dia. Em encontrar essas sensações e um jogo no qual, a cada dia que passa, se vê melhor a ideia do treinador. A união no balneário é máxima.»