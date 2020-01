Os jogadores do Málaga emitiram um comunicado manifestando apoio total ao treinador Víctor Sánchez del Amo. O técnico, que está a ser alvo de extorsão depois de um vídeo de cariz sexual ter caído na Internet, foi suspenso pelo clube andaluz.



O plantel frisou ainda que irá continuar a trabalhar com normalidade e que «nada nem ninguém os irá separar neste momento de dificuldade».



«Todos e cada um dos jogadores do Málaga pretendem transmitir o apoio total ao treinador Víctor Sánchez del Amo, e à sua família neste momento pessoal delicado. Queremos também deixar claro que a equipa vai continuar a trabalhar a 100 por cento como sempre o fez em qualquer circunstância, para defender este escudo e esta camisola com profissionalismo. Não vamos deixar que nada nem ninguém nos separe neste momento de dificuldade. Devemos isso ao emblema que representamos e aos nossos adeptos, a nossa obrigação é fazer frente às nossas responsabilidades da melhor forma», pode ler-se na nota divulgada pelos futebolistas.



O caso, lembre-se, está a ser investigado pela polícia espanhola.



