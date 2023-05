A polícia espanhola libertou os três suspeitos dos insultos racistas dirigidos a Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, no jogo da Liga espanhola disputado no reduto do Valência.

De acordo com fonte policial citada pela agência EFE, os referidos indivíduos, com idades entre os 18 e os 21 anos, foram informados de que podem ser chamados novamente para prestar declarações.

Vinícius Júnior foi vítima de insultos racistas em vários momentos da visita do Real Madrid a Valência. Inclusivamente antes do jogo.

Já no decorrer do encontro o internacional brasileiro chamou o árbitro para identificar alguns adeptos que o estavam a insultar.

Vinícius Júnior acabou expulso, já nos instantes finais, na sequência de um momento de tensão entre jogadores das duas equipas.