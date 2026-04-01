Apesar de se tratar de um amigável que terminou com um empate sem golos, o jogo entre Espanha e Egito, que marcou o regresso da seleção espanhola à Catalunha 18 anos depois, vai ficar marcado na história, mas pelos piores motivos.

Alguns adeptos espanhóis entoaram cânticos islamofóbicos e xenófobos, durante diversos momentos do encontro, direcionados à religião islâmica: «Quem não salta é muçulmano.»

Esta atitude foi rapidamente repudiada pelos restantes adeptos no estádio, que reagiram com assobios. Foi ainda passada uma mensagem nos ecrãs e nas colunas do estádio em tom de repúdio ao racismo praticado no desporto.

A Federação Espanhola usou as redes sociais para se pronunciar quanto ao incidente. «A RFEF junta-se à mensagem do nosso futebol contra o racismo e condena qualquer ato de violência nos estádios».

Recorde-se Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, é muçulmano. O jovem futebolista de 18 anos ficou visivelmente afetado com os cânticos vindos da bancada e foi substituído ao intervalo.

O ministro do Desporto do Governo da Catalunha, Beni Álvarez, mostrou profundo descontentamento com o sucedido, aproveitando ainda para visar o crescimento da extrema-direita como principal causa destes atos. «O mundo do futebol, infelizmente, está a tornar-se num nicho para grupos de extrema-direita e num veículo para discurso de ódio, algo que devemos impedir», visou o governante.

«O desporto é radicalmente incompatível com a xenofobia, com o ódio. Não podemos relativizar os gritos racistas que escutámos no Espanha-Egito. A intolerância é intolerável», reagiu também JHosé Manuel Rodríguez Uribes, presidente do Conselho Superior de Desportos.

Os Mossos d'Esquadra, polícia da Catalunha, já abriram uma investigação, estando nesta altura a tentar identificar envolvidos que podem ser levados à justiça e responder por crime de ódio.

Apesar de a seleção espanhola não estar relacionada aos cânticos entoados, arrisca-se agora a sofrer possíveis sanções, visto que a FIFA pune qualquer ato de racismo no desporto. O castigo aplicado à Federação Espanhola pode ir até cerca de 21 mil euros e um jogo com capacidade reduzida.