Quase quatro meses depois, o Valência voltou a ganhar na Liga espanhola. No segundo jogo sob orientação de Rubén Baraja, o emblema «che» derrotou a Real Sociedad, por 1-0, em pleno Mestalla.



Com André Almeida na equipa inicial, o Valência beneficiou de um autogolo de Zubeldia, aos 40 minutos, para chegar à vantagem. Numa saída rápida, Samuel Lino, ex-Gil Vicente, escapou à defesa basca e na tentativa de impedir que a bola chegasse a Hugo Duro, desviou para a própria baliza.



Thierry Correia rendeu Castillejo aos 63 minutos e ajudou os valencianos a segurarem a magra vantagem.



Esta vitória permitiu ao Valência deixar os lugares de descida à condição: é 17.º colocado com 23 pontos e fica à espera de ver o que vão fazer Almería e Getafe. Por sua vez, a Real Sociedad continua no terceiro lugar com 43 pontos, mas já tem o Atlético de Madrid a morder-lhe os calcanhares.