O presidente do Celta de Vigo, Carlos Mouriño, arrasou Denis Suárez e Santi Mina por ambos não quererem deixar o clube. O dirigente do emblema galego acusou, inclusive, o médio de 28 anos de «traição».



«Denis? Está há um ano a fazer uma campanha de desprestígio ao clube e não nos resta outra hipótese que não seja esclarecer estas situações. Tivemos um problema como ele e com todos os jogadores que pertenciam à mesma empresa de agenciamento. Procurámos encontrar uma solução razoável e todos os rapazes responderam de forma favorável para permanecerem no Celta. O problema do Denis está aí e sentimo-nos traídos. É uma traição ao clube e à 'cantera' do Celta. Ele arrasta este conflito e o seu único fim é prejudicar o Celta», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Mostrámo-lhe quatro propostas de equipas que lhe iriam pagar mais que o Celta. No entanto, como essas propostas beneficiavam o Celta, rejeitou-as todas. Havia uma equipa disposta a pagar-lhe 12 milhões de euros e ele rejeitou para prejudicar o clube. Havia outra equipa que vai disputar a Liga dos Campeões ia aconteceu o mesmo. O Denis quer forçar a saída a 'custo zero' para ganhar mais dinheiro. Não vou permitir que o faça. Agora diz que está muito ofendido porque foi afastado da equipa. É mentira. Não está afastado da equipa. Toma o pequeno-almoço e treina com a equipa, mas quando há uma preparação para um jogo, não participa. Faz mais de 70 por cento igual aos outros mas faz-se de vítima, quando a vítima é o Celta. Não entra no nosso projeto desportivo e não está escrito no contrato que tem de jogar. Não há nenhuma possibilidade de ficar. É um jogador que traiu o Celta, e eu não quero aqui traidores», continuou.

Logo de seguida, Mouriño abordou a situação de Santi Mina, jogador que recorreu da setença de quatro anos de prisão por abuso sexual. O presidente do Celta de Vigo assumiu que foi um erro contratar o futebolista de 26 anos e pediu por isso.



«Iludi-me e enganei-me ao não tomar as devidas precauções quando a investigação já decorri. Os seus empresários garantiram-me que era tudo mentira, que estava montada uma campanha de extorsão contra ele. Enganei-me e peço desculpa aos adeptos. Juntos o Denis e Mina ganham 20 por cento do dinheiro destinado aos salários do plantel. Isso afeta a nossa planificação e vai obrigar-nos a não reforçar o plantel como tínhamos pensado», referiu.

Denis Suárez e Santi Mina têm contrato com o Celta até 2024.