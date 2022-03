O presidente do Celta de Vigo, Carlos Mouriño, confirmou a contratação de Luís Campos como consultor externo do clube, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno. Dessa forma, o português vai trabalhar em conjunto com o novo secretário técnico do emblema galego, Juan Carlos Calero.



«É trazer o lado empresarial para o desporto, algo que é cada vez mais aceite. É lógico que não podíamos ter o Luís Campos em exclusivo, voltaríamos a cair na ilusão de querer fazer uma grande equipa e colocando em risco as finanças do clube. Encontrámos uma boa solução que é dividir o mesmo diretor técnico com três equipas europeias totalmente distintas e com possibilidades diferentes», explicou, citado pelo AS.



Além do Celta de Vigo, Luís Campos também trabalha com o Galatasaray. Não se conhece, para já, qual é o outro clube com quem o português está a trabalhar.



O dirigente, de 57 anos, destacou-se pelos trabalhos realizados em França quer ao serviço do Monaco, quer ao serviço do Lille.