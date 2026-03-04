Marián Mouriño Terrazo, presidente do Celta de Vigo, enviou uma carta a Madonna na qual revela ter a intenção de homenagear, antes do duelo frente ao Real Madrid, a cantora norte-americana por ter utilizado uma camisola da formação espanhola num concerto realizado, precisamente, no estádio dos «celestes», em 1990.

Na carta enviada, a líder do Celta de Vigo refere que o momento protagonizado pela artista de 67 anos foi, à época, um momento que «questionou a ordem estabelecida e enfrentou aqueles que fingem dizer-lhe o que pode ou não fazer», posição que o clube defende.

Marián Mouriño Terrazo pede a Madonna que, caso ainda tenha a camisola utilizada no concerto, a devolva, pois representa um «ato de memória e uma parte emocional da herança» do clube.

Leia a carta, na íntegra:

«Querida Madonna,

Estou a escrever-lhe esta carta porque precisamos da sua ajuda.

Em 29 de julho de 1990, a senhora atuou no estádio do Celta Vigo, clube de futebol do qual sou presidente. Naquela noite, a senhora vestiu a nossa camisola azul-celeste. Essa memória permanece muito viva nos nossos adeptos. A sua imagem com a nossa camisola tornou-se um mito e faz parte da história do Celta, que também é escrita fora do campo.

Muitos olham para isto como uma curiosidade. Mas penso que nada acontece por acaso. Embora não tenha sido a única camisola de futebol que vestiu no palco, essa imagem começou a brilhar de uma forma diferente ao longo dos anos. Porque compreendemos melhor o que representava naquela altura: questionar a ordem estabelecida e enfrentar aqueles que fingem dizer-lhe o que pode ou não fazer.

No clube que presido, reconhecemo-nos nessa forma de estar no mundo. É por isso que estamos tão empenhados em encontrar essa camisola. Esta procura não é um capricho; é um ato de memória, uma parte emocional da herança do nosso clube.

Na próxima sexta-feira, 6 de março, queremos prestar-lhe homenagem a partir da nossa casa, o estádio Balaídos. Será a partir das 20h45, antes do jogo Celta x Real Madrid, por isso gostaríamos de perguntar: Ainda tem a camisola? Se souber onde isso pode estar ou nos quiser ajudar, entre em contacto por mensagem privada.»