O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, frisou que é preciso «tirar consequências» do comportamento do presidente da RFEF, Luis Rubiales, durante a final do Mundial feminino.

O dirigente abordou o caso durante a entrega de uma certificação da Sport Integrity Global Aliance (SIGA) em matéria de boa governança no desporto, nas instalações da LPFP em Oeiras, em relação ao polémico beijo de Rubiales à futebolista Jenni Hermoso.

«Quando assumimos determinadas funções na nossa vida, temos de assumi-las com a capacidade de perceber que, em determinados momentos, não podemos praticar determinados atos. Acho que as pessoas devem tirar consequências do que fazem. Mesmo em momentos de êxtase, não nos é permitido tudo», considerou, citado pela Lusa.

Recorde-se que o dirigente espanhol beijou Jenni Hermoso depois da conquista do Campeonato do Mundo. Inicialmente, o presidente da RFEF desvalorizou o sucedido, mas depois assumiu o erro. Ainda assim, decidiu não se demitir do cargo apesar de ter sido suspenso pela FIFA e apontou o dedo à jogadora.



Gerou-se uma onda de críticas a Rubiales, as jogadoras campeãs mundiais recusaram voltar a jogar pela seleção enquanto este estiver no cargo. Já Hermoso disse sentir-se «vulnerável e vítima de uma agressão».

O Ministério Público espanhol já abriu uma investigação ao presidente da RFEF enquanto o Governo espanhol anunciou uma denúncia ao Tribunal Administrativo do Desporto (TAD). Caso o tribunal considere que as infrações são «muito graves», então o Conselho Superior do Desporto convocará o seu comité executivo para dar início à suspensão de Rubiales.