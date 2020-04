O ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, revelou pormenores sobre o período em que esteve preso, em Soto del Real, por branqueamento de capitais e organização criminal.



«Lembro-me que quando cheguei à prisão me deram quatro preservativos e quatro sacos de vaselina. Fiquei preocupado», lembrou em entrevista ao Mundo Deportivo.



O antigo dirigente catalão, que acabou por sair em liberdade condicional, referiu que é uma pessoa diferente após ter estado na cadeia. «Fiquei mais forte. Na prisão, ou se morre por dentro como pessoa ou se fica mais forte», sublinhou.



Rosell contou com dois grandes apoios durante o período mais negro da sua vida: a mulher e o amigo Joan Besol.



«Marta, a minha mulher foi muito forte e um pilar na nossa resistência. Os meus pais, amigos e irmãos também. O meu amigo Joan Besolí [ndr: sócio de Rosell] foi fundamental, sem ele não teria aguentado», destacou.