Ester Expósito tornou-se na espanhola mais seguida no Instagram, superando Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo.



A atriz espanhola, que representou o papel da filha de um marquesa na série Élite (Carla Rosón), ganhou milhões de seguidores ao longo das três temporadas. No entanto, foi um vídeo de 18 segundos a dançar que permitiu à madrilena de 20 anos tornar-se na rainha daquela rede social ao chegar aos 19,7 milhões de seguidores.



Ester Expósito venceu o prémio Teatro de Madrid em 2013 e 2015. Este ano, está previsto que a jovem participe em mais duas séries de língua espanhola.



Desde 2018 que Georgina Rodríguez era a espanhola com o maior número de seguidores na redes social Instagram (17,5 milhões).



