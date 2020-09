Quique Setién revelou que vai avançar com uma ação judicial contra o Barcelona.



A decisão do técnico está relacionada com o facto de o emblema blaugrana apenas lhe ter comunicado na passada quarta-feira, um mês após ter sido despedido, as informações relativas à sua saída.



Em comunicado divulgado nas redes sociais, Setién diz que o clube revelou «a intenção da direcção de não cumprir o seu contrato de trabalho» válido até 2022 sem qualquer indemnização.



Além disso, a equipa técnica do treinador demissionário mostrou-se surpreendida por o Barça querer reintegrá-los novamente no clube.