Ao serviço da seleção do Brasil, Vinícius Júnior abordou o tema do racismo em Espanha e pediu que o Mundial 2030 mude de lugar caso a situação não se altere no país.



«Até 2030 há margem para evoluir. Espero que Espanha possa evoluir e perceber o quão grave é insultar uma pessoa pela sua cor de pele. Se a situação não evoluir até 20230, o Mundial deveria mudar de lugar porque, se os jogadores não se sentirem confortáveis e seguros a jogar num país onde possam sofrer racismo, é um pouco complicado», referiu, num excerto de uma entrevista à CNN Internacional.



O alcaíde de Madrid já reagiu às palavras do futebolista do Real Madrid e exigiu que este pedisse desculpas.



«Todos temos consciência de que existem episódios racistas na sociedade e que temos de trabalhar arduamente para erradicá-los. É injusto para Espanha e particularmente com Madrid dizer que somos uma sociedade racista. Coloca em perigo a organização do Mundial em Espanha. Peço que ratifique (as suas palavras) e que peça desculpas. Ser um futebolista extraordinário não quer dizer que não possa errar. E ele errou. Ele tem a maioria da sociedade espanhola ao seu lado. Não podemos estar ao seu lado quando chama racistas aos espanhóis e aos madrilenos. Não posso aceitar. Deveria perceber que vive numa das cidades mais abertas, acolhedoras e diversas do Mundo. Aqui ninguém é excluído. O facto de ele ter suportado episódios lamentáveis não justifica a acusação que fez a toda a socieade espanhola. Na minha opinião, ele deve pedir desculpa e deve, ao mesmo tempo, saber que vai ter o nosso apoio quando existir um caso de racismo», referiu José Luis Martínez-Almeida, ao programa «El Chiringuito».



Lembre-se que o Mundial 2030 vai ser organizado por Espanha, Portugal e Marrocos.