Caso não seja possível concluir a Liga espanhola, Ivan Rakitic defende que o Barcelona deverá ser campeão. O argumento que o croata utiliza é simples: os culés ocupavam o primeiro lugar do campeonato quando este foi interrompido devido à pandemia de Covid-19.



«Todos queremos voltar a jogar e ganhar a Liga a jogar,. Mas entendo que, caso não seja possível voltar a fazê-lo, a época deverá ser dada como terminada. E se estamos em primeiros, então temos de ser campeões», defendeu, em entrevista à Movistar Plus.



«O ideal seria acabar esta época seja quando for, mas com um plano bem feito e já a pensar na próxima temporada. Espero que seja possível voltar a jogar e a lutar por todos os títulos que o Barcelona pode lutar. Ninguém tem prioridade nesta situação. Temos de ser conscientes de que juntos seguiremos em frente», acrescentou.



Rakitic confessou ainda que esta fase de indefinição está a «custar um pouco». «Dói dizer que não sabemos quando é que tudo voltará à normalidade. No entanto, percebemos que há coisas mais importantes que o futebol como a nossa saúde. Esta incerteza custa um pouco», disse.



Questionado acerca da possibilidade do clube blaugrana contratar Neymar, o internacional pela Croácia respondeu com ironia. «Como todos os pais, agora vemos muito a Disney.»