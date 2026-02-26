O espanhol Raúl Asencio reagiu nas redes sociais à lesão que o afetou durante o Real Madrid-Benfica, desta quarta-feira. Teve de sair forçosamente da partida de maca, com um colar cervical, aparentando não mexer os membros.

Houve consternação no relvado pela saúde do jovem de 23 anos, mas tudo aparenta estar bem. O próprio jogador recorreu às redes sociais pela uma da manhã de Portugal Continental.

«Obrigado por todas as mensagens de apoio! Foi só um susto! Vamos para a próxima ronda, Hala Madrid», escreveu.

Já na conferência de imprensa, Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, tinha admitido que a lesão do atleta «não parece ser grave», na zona do pescoço.