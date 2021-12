O Rayo Vallecano informou que foram detetados «vários casos» de covid-19 no plantel.



Os membros da primeira equipa infetados encontram-se a cumprir isolamento, segundo o comunicado do emblema de Vallecas. A equipa onde joga o português Bebé pede ainda contenção durante o natal a todos os elementos que não testaram positivo.



A imprensa espanhola refere que há 12 pessoas infetadas entre jogadores, staff técnico e dirigentes, informação que não foi confirmada pelo Rayo.



Quarto classificado da Liga espanhola, o clube de Madrid apenas joga dia 2 de janeiro diante do Atlético.