Raúl de Tomás esteve mais de uma década ligado ao Real Madrid até se transferir para o Benfica a título definitivo. O avançado espanhol admitiu ter cometido alguns erros durante recordou o período em que jogou nos merengues, justificando o facto de apenas ter disputado uma partida pela equipa principal.



«Quando somos jovens cometemos erros. Acreditamos em algo que não somos e queremos chegar mais rápido do que o necessário. Hoje em dia, quando vejo jovens de 16, 17 e 18 anos, pergunto-me se também era assim. Ele estão errados e talvez eu também estivesse errado quando tinha essa ideia. É preciso passar por essas coisas para aprender. Aos 27 anos reconheço que não deveria ter feito certas coisas. Grave seria continuar a fazê-las aos 27 anos», referiu, em entrevista ao AS.



Apesar dos erros, o atacante do Espanhol não se sente minimamente arrependido. «Não me arrependo, mas aprendi com os erros que cometi. Esses erros não me ajudaram no Real Madrid. Ainda assim, tive a oportunidade de estar lá e decidi sair para jogar mais», disse.



De Tomás explicou ainda por que razão usa RDT na parte de trás da camisola. «Estava com um amigo no carro e ele perguntou-me, assim que cheguei ao Rayo, qual era o nome que ia colocar na camisola. Respondi que seria 'R. De Tomás'. Ele disse-me que com esse nome não compraria a camisola. Sugeriu que colocasse RDT. Achei que soava bem e, desde então, uso RDT na minha camisola», esclareceu.



RDT foi, lembre-se, convocado pela primeira vez para a seleção de Espanha, substituindo o lesionado Ansu Fati. O jogador de 27 anos pode assim estrear-se por «La Roja» diante de Grécia ou Suécia, jogos da fase de apuramento para o Mundial 2022.