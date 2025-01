O Real Madrid oficializou, esta terça-feira, o procedimento de convocatória para as eleições no clube para o mandato dos próximos quatro anos, na sequência de uma reunião realizada entre o presidente Florentino Pérez e o Conselho de Administração.

«O presidente, ouvido o Conselho de Administração hoje [ndr: terça-feira], e em conformidade com o artigo 38, alínea b, dos Estatutos Sociais do Real Madrid, solicitou à Comissão Eleitoral o início do procedimento de convocatória das eleições para Presidente e para o Conselho de Administração», refere o Real Madrid, em nota oficial.

Segundo os estatutos do Real Madrid, o prazo para apresentação de candidaturas à presidência do clube é de dez dias a contar desde o início do processo eleitoral. Há ainda, como requisitos, à luz dos estatutos, a publicação dos avisos na sede social do clube e em pelo menos dois meios de comunicação.

Na quarta-feira, a Comissão Eleitoral vai convocar oficialmente as eleições. O prazo de apresentação de candidaturas vai de 9 a 18 de janeiro. E caso não surja qualquer candidato, Florentino Pérez será reconduzido na presidência do Real Madrid.

Florentino Pérez, de 77 anos, é presidente do Real Madrid desde 2009, já depois de ter sido de 2000 a 2006. Foi reconduzido em 2013, 2017 e 2021, sem eleições, dado que não teve concorrência. Um cenário que pode repetir-se caso não haja mais candidatos. Se assim for, o novo presidente e o Conselho de Administração serão proclamados no imediato para os respetivos cargos. Caso haja mais do que um candidato a surgir até dia 19, a data das eleições é fixada nos 15 dias seguintes.