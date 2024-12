O Real Madrid confirmou esta quinta-feira que Kylian Mbappé foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda.

Depois de ter saído lesionado no último jogo da Liga dos Campeões, em Bérgamo, frente à Atalanta, que terminou com uma vitória dos espanhois por 3-2, o jogador francês foi avaliado pelos serviços médicos do clube, os quais confirmraam agora a lesão.

No comunicado emitido o Real Madrid não revela o período certo de ausências, referindo que está pendente da evolução do atleta. No entanto, não será inferior seguramente a dez dias.