Gareth Bale vai acabar a temporada do Real Madrid na liga espanhola na bancada, uma vez que não consta na lista de 22 jogadores divulgada este sábado por Zinedine Zidane para a visita ao «aflito» Leganés.

O internacional galês não foi utilizado nos últimos jogos, apesar de ter estado quase sempre no banco de suplentes, mas desta vez nem vai equipar-se depois de ter sido filmado, com um ar enfadado, na festa do título do Real Madrid.

Além de Bale, ficam ainda fora Hazard, a recuperar as melhor forma para a Liga dos Campeões, Marcelo, lesionado, e James que, segundo revelou Zidane, recusou-se a viajar para Bilbau.

Lista de convocados

Guarda-redes: Courtois, Areola e Altube.

Defesas: Carvajal, Éder Militão, Sergio Ramos, Varane, Nacho e Mendy.

Médios: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde e Isco.

Avançados: Benzema, Lucas Vázquez, Jovic, Asensio, Brahim, Mariano, Vinicius Jr e Rodrygo.