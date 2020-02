O Real Madrid afastou em definitivo o Atlético de Madrid da luta pelo título espanhol, com uma vitória por 1-0, no dérbi da capital, disputado no Bernabéu.

Os colchoneros visitavam Chamartín bastante desfalcados, com o português João Félix fora das opções, e a dez pontos de distância do líder. Vencer era indispensável para o Atleti, que até teve as melhores ocasiões de um primeiro tempo precedido por um bonito tributo a Kobe Bryant.

Após um pontapé mal dado por Sergio Ramos, que estava em ótima posição para marcar, os visitantes tiveram três bolas de golo. Courtois salvou um primeiro remate de Vitolo, Saul disparou ao lado e Correa ao poste. Até aos 25 minutos, o dérbi foi bastante bom, emotivo, mas depois entrou numa fase de muito indefinição no jogo.

Zidane não quis desperdiçar a ocasião, mexeu ao intervalo e lançou Lucas Vazquez e Vinícius. O brasileiro ia ser decisivo.

Aos 56 minutos, Vinícius viu bem a desmarcação de Mendy, lançou o francês e este cruzou para o compatriota Benzema que, na área, atirou de primeira para o fundo das redes.

Um golpe duro num Atlético que voltou a perder um jogador por lesão: nada mais, nada menos que Álvaro Morata, que se junta a Diego Costa, Félix e Koke.

Simeone lançou Ferreira Carrasco, depois Camello, mas o Atlético Madrid não teve arte para sequer empatar o dérbi.

Assim, leva cinco jogos sem vencer. É o pior registo de Diego Simeone à frente da equipa. Já Zidane e o Real Madrid seguem líderes isolados do campeonato.