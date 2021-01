A história continua na Taça do Rei de Espanha, com os gigantes da liga espanhola a tombarem perante os mais pequenos. Esta quarta-feira, o Alcoyano, do terceiro escalão do futebol espanhol, eliminou o Real Madrid, com uma vitória por 2-1 no prolongamento, para seguir rumo aos oitavos de final da prova.

À segunda época e ao seu 24.º jogo pelos merengues, o ex-FC Porto Éder Militão apontou o primeiro golo pelo clube, dando vantagem aos visitantes aos 45 minutos.

Contudo, o Alcoyano, equipa do município de Alcoi, da província de Alicante, empatou já perto do final da partida, aos 80 minutos, por Solbes.

No prolongamento e reduzido a dez após a expulsão de Ramón López aos 110 minutos, o Alcoyano conseguiu, mesmo em inferioridade numérica, chegar novamente ao golo, que foi o da vitória: Casanova assinou o 2-1 final aos 115 minutos, perante um Real Madrid que se apresentou praticamente com a segunda linha no onze inicial. A entrada de Benzema aos 67 minutos e as de Asensio, Hazard e Kroos no prolongamento revelaram-se infrutíferas.

Segue em frente o atual quarto classificado do G3 Grupo B da Segunda División B, o escalão equivalente ao Campeonato de Portugal.

No outro jogo do dia, um bis de Willian José, aos 57 e 84 minutos, deu o apuramento à Real Sociedad para os «oitavos»: os bascos bateram o Córdoba, fora, por 2-0.