A luta entre Federico Valverde e Aurelien Tchouaméni num treino do Real Madrid já tem sanção. No espaço de um dia, ambos responderam pelo sucedido e foram castigados com 500 mil euros de multa.

Em comunicado, o clube madrileno revelou que ambos os jogadores compareceram diante de «investigadores» do processo disciplinar nesta sexta-feira e demonstraram «total arrependimento», pedindo desculpas mutuamente.

O Real Madrid entendeu sancionar os dois jogadores com a mesma quantia - 500 mil euros de multa, um valor anormalmente alto. O clube diz ainda que, desta forma, foi encerrado o processo disciplinar.

Valverde, um dos capitães de equipa, sofreu um traumatismo cranioencefálico na sequência de uma queda espoletada pela discussão. O próprio uruguaio emitiu um comunicado na quinta-feira onde pede desculpas e garante que não houve troca de agressões, mas sim uma discussão.

Leia o comunicado na íntegra:

«O Real Madrid C. F. informa que, após os eventos que levaram à abertura do processo disciplinar ontem contra os nossos jogadores Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, ambos compareceram hoje junto dos investigadores do processo.

Durante esse encontro, os jogadores demonstraram total arrependimento pelo que aconteceu e desculparam-se um ao outro.

Eles também enviaram as suas desculpas ao clube, aos companheiros de equipa, à equipa técnica e aos adeptos, e ambos se disponibilizaram ao Real Madrid para aceitar a sanção que o clube considerou apropriada.

Nessas circunstâncias, o Real Madrid decidiu impor uma multa financeira de quinhentos mil euros a cada jogador, encerrando assim os procedimentos internos correspondentes.»

[Notícia atualizada às 16h30]