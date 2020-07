O Real Madrid conquistou na última quinta-feira o 34.º título de campeão nacional da sua história, o 26º troféu na era Florentino Pérez, o 11º troféu para Zinedine Zidane. Numa entrevista a vários meios de comunicação social, o presidente dos blancos abordou o título, a eliminatória da Liga dos Campeões, em que o Real Madrid está em desvantagem, e ainda a pandemia, afirmando ter perdido dois «bons amigos.»

Para começar, Florentino Perez afirmou estar confiante à passagem à fase final da Liga dos Campeões, disputada em Lisboa. «Não sou só eu que estou convencido disso. É o treinador e os jogadores também», declarou.

Florentino deixou também rasgados elogios àqueles que foram considerados os três obreiros do título. Zidane, «que ganha um título a cada 19 partidas», Sergio Ramos, «que pode ficar no Real Madrid até querer», e Benzema, que segundo Florentino Pérez «foi talvez o mais criticado e é o melhor do mundo».

Após vencer o título mais «longo da história», como escreve a Marca, Florentino abordou a questão da pandemia, tão presente nos campeonatos nacionais de futebol espalhados por todo o mundo.

«Vivi com medo. Morreu um vice-presidente da ACS, morreu Lorenzo Sanz... Claro que tive medo e uma sensação de pânico coletivo. Partiu muita gente que não devia. Economicamente também estamos a sofrer. Vejo como um exemplo a reação dos jogadores em campo», analisou, frisando que a realidade vai ter de se habituar a um novo paradigma.

«Nunca imáginamos viver algo igual. Sofremos e ainda vamos sofrer mais. Esta Liga ajuda-nos porque um dos valores do Real Madrid é nunca se render. Os jogadores disseram que iam ganhar. Estou orgulhoso deles e do treinador», terminou.