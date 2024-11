Éder Militão saiu lesionado à meia-hora do triunfo do Real Madrid sobre o Osasuna (4-0) e, ainda este sábado, os «merengues» confirmaram o pior cenário: o ex-FC Porto sofreu uma «rotura completa do ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos da perna direita».

O clube madrileno informou também que o defesa-central brasileiro vai ser operado nos próximos dias.

Militão, de 26 anos, já tinha perdido grande parte da última época devido a uma grave lesão no joelho. Em 2024/25, somava um golo e outra assistência em 17 partidas, mas diz agora adeus ao que resta da temporada.

David Alaba está perto do regresso, porém, o Real Madrid continua com vários problemas na defesa e, muito provavelmente, terá de ir ao mercado em janeiro.

Recorde-se que, durante o jogo deste sábado, também Rodrygo e Lucas Vásquez tiveram de ser substituídos por problemas físicos.