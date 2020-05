O Real Madrid está de luto pela morte de Francisco Javier Aguilar García, conhecido como Ico. O ex-futebolista faleceu esta segunda-feira aos 71 anos.



Ico jogou no Real Madrid de 1971 a 1979, tendo apontado 50 golos em 190 jogos. Ao serviço dos merengues conquistou cinco campeonatos espanhóis e duas Taças do Rei.



Nascido em Santander, o antigo internacional espanhol despontou no Racing local e representou ainda Gijón, Real Sociedad e Rayo Vallecano.

A causa da morte de Ico não foi revelada.