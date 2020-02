O Celta de Vigo surpreendeu o Bernabéu e empatou com o Real Madrid. O 2-2 final deixa a equipa de Zinedine Zidane na liderança, mas agora à distância de um ponto do Barcelona.

A formação galega foi a primeira a marcar, inclusive. Um golo de Fedor Smolov, aos sete minutos, a deixar inquietos os adeptos merengues. Havia, porém, quase todo o jogo pela frente.

Ainda assim, o Real Madrid só empatou na segunda parte, através de Toni Kroos (52 minutos). Sergio Ramos, de penálti, virou o resultado para o Real Madrid quando havia 65 minutos de jogo.

O público do Santiago Bernabéu assistia a mais uma remontada, mas um passe de Denis e um golo de Santi Mina causaram a surpresa final.

Assim, fica o Real Madrid com 53 pontos, Barcelona com 52 e o terceiro é o Getafe com 42.