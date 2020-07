O Real Madrid empatou este domingo, no jogo da consagração, relativo à última jornada da Liga Espanhola, e condenou o Leganés à descida de divisão. A igualdade por 2-2 foi insuficiente para a equipa, que lutou até ao fim pela vitória.

O campeão Real Madrid esteve sempre na frente, de resto. Logo nos minutos iniciais, Sergio Ramos abriu o marcador, com um golpe de cabeça após um livre lateral. Tudo fácil para o capitão merengue.

Ainda antes do intervalo, o Leganés empatou, com um golo de Bryan Gil nos descontos da primeira parte.

No segundo tempo repetiu-se a história, com o Real Madrid a marcar cedo, aos 52 minutos: Isco recuperou a bola, assistiu Asensio de trivela e o esquerdino finalizou com muita classe, para um golo de belo efeito.

O Leganés voltou a sonhar nos dez minutos finais, quando Assale aproveitou uma falha de Militão para empatar novamente o jogo. Até ao fim, o modesto clube de Madrid ainda tentou a vitória que lhe garantia a permanência, teve um remate perigoso mesmo em cima do último minuto de descontos, mas não conseguir sair do empate.