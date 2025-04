O Real Madrid garantiu que não vai boicotar a final da Taça do Rei, neste sábado diante do Barcelona em Sevilha.

«Perante os rumores que surgiram nas últimas horas, o Real Madrid comunica que a nossa equipa nunca considerou desistir de jogar a final», pode ler-se naquele que foi o segundo comunicado emitido pelo clube madridista num espaço de menos de duas horas.

«O nosso clube entende que as infelizes e inapropriadas declarações dos árbitros designados para este jogo, efetuadas a 24 horas da final, não podem manchar um acontecimento desportivo de transcendência mundial que será visto por centenas de milhões de pessoas e por respeito a todos os adeptos que têm previsto deslocar-se a Sevilha e a todos os que já estão na capital da Andaluzia», acrescenta o comunicado.

Recorde-se que o Real Madrid boicotou o treino, a conferência de imprensa e todas as outras atividades previstas para a véspera da final da Taça do Rei em resposta às declarações do árbitro e do VAR da final, que abordaram vídeos publicados contra eles na Real Madrid TV.