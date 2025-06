Numa demonstração não muito habitual de afeto para com adversários, o Real Madrid abriu uma exceção e enviou uma felicitação ao Paris Saint-Germain pela conquista da Liga dos Campeões, através da conta oficial de X do clube.

Porém, direcionou uma «felicitação especial» ao «querido Luis Enrique», treinador do PSG que também foi jogador do Real Madrid entre 1991 e 1996. Não esqueceram também Xana, a falecida filha do técnico.

«Parabéns ao PSG e aos seus adeptos pela sua merecida Liga dos Campeões. E a nossa felicitação mais especial para o nosso querido Luis Enrique, com uma emocionada e carinhosa recordação para a sua filha Xana», escreveram.

Luis Enrique somou 213 jogos pelo Real Madrid, tendo saído depois para os rivais Barcelona, onde se destacou ainda mais e terminou a carreira.