Depois de conquistar a liderança na jornada passada, ao vencer o Barcelona em casa no clássico do futebol espanhol, o Real Madrid voltou a perder o primeiro lugar, ao ser derrotado este domingo em Sevilha, frente ao Bétis, por 2-1. Os catalães voltam a liderar.

A vitória do Bétis, que não contou ainda com William Carvalho, que está na parte final da recuperação da lesão, foi construída com golos de Sidnei e Tello, dois jogadores que já passaram por Portugal, tendo representado o Benfica e o FC Porto, respetivamente.

Sidnei abriu o marcador ainda na primeira parte, com um golaço, na sequência de uma bomba indefensável para Cortouis. Curiosamente, o guarda-redes do Real Madrid já tinha evitado um golo, ao fazer uma defesa extraordinária a um remate de Fekir.

Também na primeira parte, o Real Madrid chegou ao empate com um golo de Benzema, na marcação de uma grande penalidade, a castigar uma falta incontestável de Sidnei dentro da área. Já na segunda parte, Tello voltou a marcar e fez o 2-1 final.

O Real Madrid pressionou muito nos derradeiros minutos à procura do golo, Benzema ficou muito perto de marcar num remate de Benzema que saiu ao lado, mas a melhor oportunidade até foi de Joaquin, que após uma grande correria finalizou mal com a baliza aberta.