O jogo entre a Real Sociedad e o Real Madrid, de quarta-feira, para a Taça do Rei, ficou marcado por uma interrupção de alguns minutos, após os adeptos da equipa da casa desejarem a «morte» a Raúl Asencio, defesa dos merengues.

Decorria ainda a primeira parte quando tudo aconteceu. «O Vinicius Jr. avisou o árbitro sobre o Asencio, e este parou o jogo e aplicou o protocolo. O juiz agiu corretamente», afirmou o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, na sala conferência de imprensa.

O jogador de 22 anos acabou substituído ao intervalo.

«Tirei-o por duas razões. Além de estar a ter dificuldades em lidar com os cânticos dos adeptos, já tinha um cartão amarelo. Acho que ninguém gosta de ouvir o estádio a gritar para morrer. Não estava bem, por isso, disse-lhe para se ir vestir. Não queria que isso afetasse negativamente o nosso jogo.»

Recorde-se que Asencio é alvo de uma investigação, há mais de um ano, com outros colegas do Real Madrid, pela divulgação de um vídeo sexual com uma menor de 16 anos, na altura.