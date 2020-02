Zinedine Zidane deixou Luka Jovic de fora para o El Clásico deste domingo, frente ao Barcelona, no Bernabéu.



O internacional sérvio foi preterido da lista do técnico francês em detrimento de Mariano Díaz. Eden Hazard e Asensio ficam de fora por lesão.



A partida está agendada para as 20h00, deste domingo.



Convocados:



Guarda-redes: Courtois, Areola e Fuidias.



Defesas: Carvajal, Militão, Ramos, Varane, Marcelo e Mendy;



Médios: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde e Isco.

Avançados: Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Mariano e Vinícius Jr.