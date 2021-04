Lucas Vázquez contraiu no sábado uma entorse no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo e deve falhar o resto da temporada do Real Madrid.



O clube merengue confirmou a lesão do jogador espanhol, após a realização de uma ressonância magnética, e o período de paragem estimado é de oito semanas.



O Real Madrid venceu no sábado o Barcelona (2-1) e Lucas Vázquez foi substituído por lesão na reta final da primeira parte, após uma disputa de bola com Sergio Busquets.