O avançado do Real Madrid Luka Jović testou positivo à covid-19, esta sexta-feira, depois de regressar dos compromissos com a seleção Sérvia.

Jović é o quarto jogador infetado pelo novo coronavírus entre aqueles que estiveram concentrados com a seleção sérvia, juntando-se a Milinkovic-Savic, Nikolic e Lazovic.

O antigo jogador do Benfica desfalca, assim, o Real Madrid para o próximo encontro, diante do Villarreal, e é também o quarto caso positivo de covid-19 detetado no emblema espanhol, depois de Hazard, Casemiro e Éder Militão, entretanto já recuperados.