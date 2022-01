O futebolista brasileiro Marcelo, do Real Madrid, foi suspenso por três jogos, um pela expulsão com vermelho direto no jogo da passada quinta-feira ante o Elche, e dois por insulto ao árbitro do encontro ganho pela equipa de Carlo Ancelotti, por 2-1.

De acordo com a deliberação disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol, citando o relatório do árbitro, Marcelo foi expulso por «derrubar um adversário e impedir uma ocasião clara de golo» e «uma vez expulso, dirigiu-se a mim [ndr: árbitro] nos seguintes termos: “és muito mau”», pode ler-se.

Os três jogos de suspensão vão ter de ser cumpridos por Marcelo na Taça do Rei, o que significa que o brasileiro vai falhar o duelo dos quartos de final ante o Athletic Bilbao a 3 de fevereiro e, em caso de apuramento do Real, falha as duas mãos das meias-finais.