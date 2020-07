Marcelo lesionou-se e pode perder os jogos que faltam ao Real Madrid na Liga espanhola.

Numa nota publicada no site oficial, os merengues informam que o internacional brasileiro sofreu uma lesão muscular no adutor esquerdo. No entanto, o clube da capital espanhola não revelou o tempo de paragem do lateral-esquerdo.



O Real Madrid defronta, esta noite, o Alavés, volta a jogar segunda-feira ante o Granada, 48 horas depois, recebe o Villarreal e fecha o campeonato contra o Leganés dia 19 de julho.