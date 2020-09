Apontado ao Benfica, Mariano Díaz não treinou com o plantel do Real Madrid, esta terça-feira. O avançado de 27 anos realizou apenas trabalho no interior das instalações do clube, segundo informam os merengues no seu site oficial.



Além do internacional pela República Dominicana, Brahim Díaz e Dani Ceballos também não estiveram integrado no grupo de trabalho. A dupla esteve em Valdebebas, mas trabalhou de forma individual enquanto aguardam a resolução do seu futuro.



James Rodríguez, que até há poucos dias estava na cidade do Porto, continua sem se apresentar no centro de treinos do Real Madrid.