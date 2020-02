O Levante venceu este sábado o Real Madrid por 1-0 e impôs a segunda derrota no campeonato à equipa orientada por Zinedine Zidane. O desaire significa a perda da liderança para o Barcelona, que horas antes goleara o Eibar, por 5-0, com póquer de Lionel Messi.

No duelo da 25.ª jornada, um golo de José Morales, aos 79 minutos, resolveu o encontro a favor da equipa valenciana, que não teve o português Hernâni, por lesão. Um remate seco, de pé esquerdo à entrada da área, descaído do lado esquerdo, surpreendeu Thibaut Courtois e deu os três pontos ao Levante.

O Real Madrid sofreu a segunda derrota na liga espanhola desta época. A outra fora há pouco mais de quatro meses, em Palma de Maiorca, a 19 de outubro, também por 1-0.

A perda da liderança para os comandados de Zidane surge precisamente na jornada prévia ao «El Clásico» com o Barcelona, no Santiago Bernabéu, marcado para as 20 horas (hora de Portugal Continental), a 1 de março.

Os catalães ascendem de forma isolada ao primeiro lugar, com 55 pontos, mais dois que o Real Madrid, que mantém os 53. O Barcelona volta a liderar de forma isolada, pela primeira vez desde a 18.ª jornada. Foi à 21.ª jornada que perdeu a liderança, ainda que em igualdade pontual com os merengues, quando perdeu em Valência.

Ainda este sábado, o Valência, sem portugueses em campo, perdeu por 3-0 ante a Real Sociedad. Nova derrota pesada para a equipa onde jogam Gonçalo Guedes e Thierry Correia, depois dos 4-1 averbados a meio da semana, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em Itália, ante a Atalanta. Merino, Monreal e Janujaz deram a vitória à formação basca.

