Fede Valverde lesionou-se na visita do Real Madrid ao Mestalla e vai falhar os jogos da seleção uruguaia contra Colômbia e Brasil.



Segundo informam os merengues, o médio tem uma fissura na espinha tibial posterior da perna direita. Lembre-se que o jogador de 22 anos foi substituído por Toni Kroos aos 76 minutos do jogo contra o Valência.



O Real Madrid não deu conta do tempo de recuperação de Fede Valverde, embora a imprensa espanhola avance com uma paragem de cerca de um mês.