O Real Madrid venceu este sábado o Alavés na deslocação ao Mendizorrotza, por 4-1, em jogo da 20.ª jornada da liga espanhola de futebol.

A equipa merengue, privada do seu treinador Zinedine Zidane do banco de suplentes, devido à infeção por covid-19, chegou ao intervalo já a vencer por três golos de diferença: marcaram Casemiro (15m), Benzema (41m) e Eden Hazard (45+1m).

Na segunda parte, Joselu reduziu a diferença aos 59 minutos, mas Benzema, com o bis na conta pessoal, sentenciou as contas, com o 1-4 final, aos 70 minutos de jogo.

Na classificação, o Real Madrid chega aos 40 pontos e vai manter o segundo lugar, ainda que o Barcelona, quarto com 34 pontos, possa igualar matematicamente, pois tem menos dois jogos. A equipa de Zidane fica à condição a quatro pontos do líder Atlético de Madrid, que tem 44 pontos e ainda menos dois jogos.

O Alavés é 17.º classificado, com 18 pontos. Sofreu a quarta derrota seguida.