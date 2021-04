Boas notícias para Zidane em vésperas do encontro com o Osasuna: Sergio Ramos voltou aos treinos sem limitações.



O internacional espanhol estava afastado dos relvados desde o início de abril devido a uma lesão muscular. O capitão merengue falhou jogos importantes do clube contra Barcelona, Liverpool e a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões com o Chelsea.



Além de estar disponível para o encontro com o Osasuna, Ramos poderá ser utilizado no jogo da segunda mão da Champions com o Chelsea, em Londres.



Em sentido contrário, Mendy treinou de forma limitada enquanto Nacho e Dani Carvajla não subiram ao relvado. Por sua vez, Vázquez continuou a fazer tratamento e Fede Valverde está a recuperar de Covid-19.